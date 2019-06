H&R Block achète la société torontoise Wave Financial pour 537 millions

Toronto — La société spécialisée en impôts H & R Block a signé une entente de 537 millions pour faire l’acquisition de la société torontoise de logiciels de comptabilité Wave Financial. Wave fournit sur sa plateforme des logiciels de comptabilité, de facturation, de paie et de paiement. Ceux-ci sont utilisés par plus de 400 000 petites entreprises chaque mois. H & R Block fait valoir que cette acquisition élargit son portefeuille de produits et de clients et renforce sa position dans le secteur des petites entreprises. Une fois l’accord conclu, Wave conservera son équipe de direction et sera exploitée de façon indépendante au sein de H & R Block, à partir de son siège social à Toronto.