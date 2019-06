La consommation de crédit au Canada a augmenté cet hiver, selon Equifax

La firme d’analyse de crédit Equifax Canada a rapporté mardi que la dette moyenne par consommateur canadien, en incluant les emprunts hypothécaires, a atteint 71 300 $ au premier trimestre de 2019, en hausse de 2,6 % par rapport à la même période l’an dernier. Selon Equifax, la proportion de Canadiens affichant un solde de crédit plus élevé que l’année précédente a atteint un sommet saisonnier de 33,9 %, en hausse considérable par rapport à 2018. Parmi les provinces, l’endettement moyen le plus élevé au premier trimestre, à l’exclusion des emprunts hypothécaires, a été constaté en Alberta, à 29 117 $, et le plus faible était au Québec, à 19 410 $.