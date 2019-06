Unity Technologies s’étend à Montréal

Unity Technologies annonce l’expansion de son bureau situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles, alors que 450 emplois seront créés d’ici 2022. L’entreprise d’origine danoise, implantée à Montréal depuis 2011, est le créateur de la plateforme de développement 3D temps réel (RT3D) et se démarque particulièrement dans l’univers des jeux vidéo. « En parallèle, cette création d’emplois permettra de mettre en place des groupes de monétisation et d’infonuagique qui accueilleront des spécialistes en intelligence artificielle, des développeurs et des ingénieurs », peut-on lire dans le communiqué. Montréal accueillera également la deuxième filiale de Unity Labs, après celle de San Francisco.