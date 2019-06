Un nouveau mariage de raison?

Cette grande firme d’ingénierie québécoise, une des plus réputées au monde, était en danger. De mauvaises décisions d’affaires l’avaient affaiblie et elle était devenue vulnérable à une prise de contrôle par des étrangers.

Le premier ministre du Québec, soutenu par ses conseillers, s’en était ému. Il fallait à tout prix éviter que l’expertise québécoise, renommée, passe entre les mains des sociétés américaines qui la convoitaient et qui auraient assurément réduit son siège social à une coquille plus ou moins vide.

Ledit premier ministre prit alors la décision d’appeler le président d’une firme rivale. La requête sortait de l’ordinaire : pouvait-il, ce président, entreprendre l’acquisition de ce « fleuron » québécois, sous le couvert d’une fusion, pour ne pas heurter les sensibilités ? Quitte à gérer le choc des cultures qui allait en résulter. Il en allait du maintien d’une multinationale québécoise avec les milliers d’emplois qui en dépendaient.

On débat encore de l’épisode décrit plus haut, à savoir s’il s’est passé exactement comme tel. Mais le fond est certain. Et l’issue, elle, a été profitable au Québec.

La firme menacée s’appelait Lavalin. Elle était alors dirigée par un personnage hors de l’ordinaire, qui a marqué au cours de son existence autant le monde des sciences que celui des arts au Québec : Bernard Lamarre. On lui doit en bonne partie la naissance du Centre des sciences de Montréal, dans le Vieux-Port, et la progression du Musée des beaux-arts de Montréal, dont il assumé la présidence du conseil d’administration de 1997 à 2008. Sans oublier l’émergence de Lavalin comme un géant de l’ingénierie à partir de son engagement dans la mise en valeur du potentiel hydroélectrique de la Baie-James, dans les années 1970.

Mais Lavalin a fini par vaciller à la fin des années 1980.

Entrent en scène deux autres personnages.

Robert Bourassa était alors premier ministre. On peut comprendre que tout ce qui faisait écho à la mise en valeur de la Baie-James faisait vibrer chez lui une corde sensible.

Son interlocuteur, à qui il demandait de marcher sur son orgueil pour sauver Lavalin, était le président de SNC, Guy Saint-Pierre, qui avait rejoint le monde des affaires après avoir été ministre de l’Éducation puis de l’Industrie et du Commerce dans les cabinets Bourassa au début des années 1970.

Les deux se connaissaient donc assez bien pour que le premier ministre se permette de lui demander d’agir, même si les deux firmes se détestaient cordialement, d’après ce qu’on en dit.

Sauf que Lavalin, malgré sa superbe, était au tapis. On n’en était plus aux susceptibilités. Il semblait essentiel à Robert Bourassa de préserver au Québec le savoir-faire et les emplois. La bouture n’a pas pris immédiatement, mais elle a fini par réussir. Il en est résulté la naissance d’un nouveau géant de l’ingénierie mondiale.

Près de 30 ans plus tard, c’est au tour de SNC-Lavalin d’être menacée.

Le titre a perdu 60 % de sa valeur depuis un an. Il n’existe pas d’actionnaire de contrôle qui puisse décider à lui seul de l’avenir de l’entreprise cotée en bourse. Il suffirait d’une offre ronflante d’une société étrangère pour que les firmes de gestion de fonds et autres actionnaires, exaspérées par le déclin de l’action, mordent à l’hameçon.

Aux dernières nouvelles, la Caisse de dépôt et placement détenait près de 20 % des actions de l’entreprise. On peut imaginer — ou espérer — qu’elle y penserait à deux fois avant de vendre au plus offrant, au risque de se faire sévèrement blâmer au Québec. Mais le reste de l’actionnariat est très morcelé. Et il suffit d’une majorité des deux tiers des voix pour qu’une éventuelle transaction passe le test. Il faudrait éventuellement que la Caisse réussisse à constituer un front pour faire obstacle à une prise de contrôle hostile.

Alors, après SNC volant au secours de Lavalin en 1991, qui pourrait voler au secours de SNC-Lavalin en 2019 ?

La question mérite d’être étudiée parce que les enjeux sont tout aussi importants aujourd’hui. À lui seul, le siège social montréalais regroupe un millier de personnes, dont l’immense majorité n’a rien à se reprocher malgré les malversations présumées des anciens patrons, eux-mêmes poursuivis par la nouvelle direction.

Il existe au Québec d’autres grands groupes d’ingénierie qui se font valoir et qui prospèrent sur la scène mondiale. La perche ne leur est pas encore tendue, parce que malgré ses déboires, SNC-Lavalin entend remonter à la surface par ses propres moyens. Mais qui peut garantir que des étrangers n’essaieront pas, entre-temps, de capturer la firme mal en point ?

De là l’importance d’envisager, ne serait-ce que par précaution, une solution véritablement québécoise.