Évasion fiscale: l’échange d’information a permis de récupérer 3,5 milliards en un an

L’OCDE fait le bilan de l’an un de l’initiative d’échanges d’information soutenant la lutte internationale contre l’évasion fiscale. Les dépôts bancaires dans les centres financiers internationaux auraient diminué du quart depuis l’activation de la Norme commune de déclaration, et des recettes supplémentaires équivalant à 3,5 milliards $CAN ont pu être récupérées au sein des pays de l’Organisation.

Dans ses données préliminaires publiées vendredi avant la réunion des ministres des Finances des pays du G20 au Japon, l’Organisation de coopération et de développement économiques parle de « résultats impressionnants » découlant de l’initiative sur la transparence fiscale mise en oeuvre l’an dernier. Au 25 avril dernier, 105 États — dont le Canada — étaient signataires de la Norme commune de déclaration. « L’initiative d’échange automatique de renseignements, concrétisée par 4500 relations bilatérales, représente le plus vaste mouvement d’échange d’informations fiscales de l’histoire, et marque l’apogée de plus de deux décennies d’efforts internationaux pour contrer la fraude fiscale », se réjouit l’OCDE.

Selon les données préliminaires diffusées vendredi, plus de 90 États participant au mécanisme ont échangé des renseignements sur 47 millions de comptes à l’étranger, pour une valeur totale d’environ 4900 milliards d’euros. L’initiative a produit des résultats concrets. Déjà, la divulgation volontaire de comptes, d’actifs financiers et de revenus à l’étranger intervenue en amont du déploiement de la Norme avait permis de générer plus de 95 milliards d’euros en recettes supplémentaires sous forme d’impôts, d’intérêts et de pénalités pour les pays de l’OCDE et du G20 sur la période 2009-2019. « Ce montant cumulé a augmenté de 2 milliards d’euros depuis les derniers chiffres communiqués par l’OCDE en novembre 2018 », ajoute l’institution.

Transparence sans précédent

Pour leur part, les dépôts bancaires dans la quarantaine de Centres financiers internationaux ont chuté de 34 % au cours de la décennie, les deux tiers de ce repli étant attribués au déclenchement de l’initiative d’échange automatique de renseignements. Les dépôts détenus dans ces centres financiers par des entreprises ou des personnes physiques avaient bondi au cours de la période 2000-2008 pour culminer à 1600 milliards $US, a écrit l’OCDE. Ce cumul a été réduit de quelque 550 milliards depuis.

« La communauté internationale a atteint un niveau de transparence fiscale sans précédent, qui aura des retombées concrètes sur les recettes publiques et sur les services qu’elles financent dans les années à venir, a martelé le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurría. Des rentrées fiscales encore plus conséquentes sont attendues à mesure que les pays continuent de traiter les informations reçues par recoupement de données et avec d’autres outils d’analyse. » M. Gurría d’ajouter : « Nous nous rapprochons vraiment d’un monde où les fraudeurs n’auront plus nulle part où se cacher. »

L’échange de renseignements comprend les soldes de comptes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs financiers. Elle couvre les comptes détenus tant par des personnes physiques que morales, y compris les fiducies et les fondations.