Air Transat prévoit un gros hiver

Comptant sur l’ajout de nouveaux Airbus 321, Air Transat a publié jeudi un portefeuille de liaisons encore plus étoffé pour la prochaine saison hivernale, débutant le 1er novembre.

« L’intégration de nos Airbus A321neoLR au sein de notre flotte à l’hiver 2019-2020 nous donnera une plus grande flexibilité, ce qui nous permettra de renforcer notre leadership au Québec, de consolider notre présence en Ontario et de revenir en force dans l’ouest du pays », a résumé Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat.

D’entrée de jeu, la composante aérienne du voyagiste Transat A.T. rappelle qu’elle sera le seul transporteur à offrir une liaison directe au départ de Montréal vers La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, avec deux vols directs par semaine, et ce, dès le mois de novembre.

Au Québec, Air Transat investira dans la Floride en se concentrant sur Fort Lauderdale, avec des vols directs quotidiens offerts au départ de Montréal au plus fort de la saison et une fréquence accrue. Au départ de Montréal, Air Transat volera à l’année dès l’hiver prochain vers Madrid et Malaga, en Espagne.

On s’en doute, cette carte hivernale pourrait être modifiée si Transat A.T. change de mains, selon l’identité de l’acquéreur.