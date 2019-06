Offre d’achat inattendue à DHX Media

Halifax — DHX Media a indiqué mardi que la société indienne Sakthi Global Holdings lui avait présenté une offre d’achat non sollicitée. La négociation des actions de DHX a été suspendue temporairement à la Bourse de Toronto, en matinée, dans l’attente de l’annonce. À la reprise, le titre prenait 27 ¢, soit 15,2 %, et se négociait à 2,05 $. Les conditions financières de la proposition de Sakthi Global n’étaient pas immédiatement disponibles. DHX est un producteur et distributeur de contenus télévisuels destinés aux enfants et aux jeunes, tels que Peanuts, les Teletubbies, Fraisinette, Caillou, Inspecteur Gadget et la franchise Degrassi.