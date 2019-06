Air Canada se lance dans les drones

Photo: Drone Delivery Canada

Air Canada a signé un accord avec Drone Delivery Canada afin d’aider à commercialiser et à vendre des services de livraison par drones. Selon les termes de l’accord, Air Canada Cargo commercialisera et vendra des services de livraison par drones partout au Canada. Air Canada Cargo a également convenu de ne pas utiliser d’autres fournisseurs de services de livraison par drones. Tim Strauss, vice-président du fret chez Air Canada, a déclaré que la technologie des drones permettra de « proposer au secteur du fret des solutions rentables aux problèmes complexes liés à la chaîne d’approvisionnement dans les marchés non traditionnels, notamment dans les collectivités éloignées du Canada ».