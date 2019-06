Le lobby du pétrole réclame plus de soutien pour les pipelines

À l’approche de l’élection fédérale de l’automne, le plus grand lobby pétrolier et gazier au pays exhorte tous les partis politiques à soutenir les grands projets de gazoducs et de gaz naturel liquéfié et à créer un régime de réglementation permettant de mener à terme ces projets plus rapidement.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers a publié lundi sa « plateforme » fédérale sur l’énergie, qui décrit les problèmes auxquels est confrontée l’industrie pétrolière et gazière et explique comment le gouvernement fédéral peut créer de meilleures conditions pour la croissance du secteur.

Le chef de la direction de l’association, Tim McMillan, affirme que le Canada a perdu son avantage concurrentiel à la suite de modifications apportées à la réglementation et aux politiques, qui ont dissuadé les investisseurs. Il a ajouté que le gouvernement devrait avoir pour priorité de veiller à ce que les grands projets d’oléoducs tels que Trans Mountain soient menés à bien, afin de permettre aux producteurs de pétrole de vendre leurs produits sur les marchés mondiaux, où la demande en énergie augmente.

200 C’est le nombre d’amendements du Sénat à la nouvelle législation en évaluation environnementale, que l’Association canadienne des producteurs pétroliers demande à la Chambre des communes d’adopter.

Le groupe s’est également associé à Manufacturiers et exportateurs du Canada et à l’Association canadienne des entrepreneurs en puits de forage pour demander à la Chambre des communes d’adopter les quelque 200 amendements que le Sénat a apportés à la nouvelle législation des libéraux en matière d’évaluation environnementale. Le regroupement affirme que, sans les changements proposés par le Sénat, le projet de loi C-69 rendrait trop difficile la construction de projets énergétiques au Canada.