Le Groupe Maurice s’en remet à l’américaine Ventas

Le Groupe Maurice annonce l’arrivée d’un nouveau partenaire financier. Selon certains médias, la fiducie de placement immobilier Ventas s’engage à hauteur de 2 milliards pour une participation de 85 % dans le portefeuille de résidences pour retraités de l’entreprise montréalaise.

Ventas a souligné lundi procéder à l’émission de 11 millions d’actions ordinaires, avec option sur 1,65 million d’actions supplémentaires, afin de parachever l’acquisition, évaluée à 2,4 milliards dette comprise, de la quasi-totalité du portefeuille de 36 résidences au Québec, en partenariat avec Le Groupe Maurice. Si l’option est exercée, la taille de l’émission dépassera les 810 millions $US, au prix unitaire de 64,15 $US selon la cote de fermeture lundi.

« L’entente avec Ventas n’engendre aucun changement aux opérations régulières de l’entreprise, qui suivent leur cours normal dans les 36 résidences et projets du Groupe. L’équipe de direction demeure en place sous la gouverne du fondateur et président Luc Maurice », peut-on lire dans le communiqué. L’entreprise québécoise emploie quelque 2000 personnes et ses propriétés abritent 10 000 résidants.

2,4 milliards C’est le montant en dollars de l’évaluation de l’acquisition, dette comprise.

Fondée il y a près de 20 ans, Ventas est présentée comme étant l’une des plus importantes fiducies de placement immobilier (REIT, en anglais) au monde avec plus de 1200 propriétés aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. « Son succès est fondé sur des partenariats stratégiques qu’elle met en place avec des gestionnaires de parcs immobiliers […] Ventas collabore aujourd’hui avec plus de 200 d’entre eux, dont plusieurs gestionnaires de résidences pour personnes âgées. »

Ventas est le deuxième propriétaire de résidences pour aînés en importance aux États-Unis et exerce « une présence significative au Canada ».

Luc Maurice a précisé que l’arrivée de Ventas survient au terme de l’expiration de l’entente avec la société en commandite Ipso Facto, groupe privé québécois spécialisé dans le développement immobilier et partenaire du Groupe Maurice depuis plus de 15 ans.

La Financière Banque Nationale et le cabinet d’avocats McCarthy Tétrault ont été respectivement conseiller financier et conseiller stratégique juridique pour la réalisation de cette transaction.