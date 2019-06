OMC: le Canada d’accord avec le plan de l’UE

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — Jim Carr approuve un plan de l’Union européenne visant à empêcher le gouvernement Trump de paralyser l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Le ministre canadien de la Diversification du commerce international a déclaré que le projet de l’UE de créer une version de substitution était pertinent et méritait un examen plus approfondi. Les États-Unis bloquent les nominations pour pourvoir les postes vacants à l’organe d’appel, qui joue le rôle d’une cour d’appel pour l’organe de règlement des différends de l’OMC. Le Canada a convoqué une douzaine de pays aux vues similaires — sauf les États-Unis et la Chine — pour tenter de réformer l’OMC, et M. Carr a dit que la proposition de l’UE de maintenir le fonctionnement de l’organe d’appel y avait été discutée.