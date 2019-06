Une formation pour recruter des personnes handicapées

Le Conseil du patronat du Québec et deux organismes spécialisés ont élaboré une formation pour gestionnaires, afin de les outiller pour recruter et intégrer des personnes handicapées dans leur entreprise ou organisation. Le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées, qui s’occupe de l’employabilité, et le Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des personnes en situation de handicap ont offert leur expertise. Plus de 735 000 personnes vivent avec une incapacité plus ou moins prononcée au Québec et, de ce nombre, on estime que 287 000 sont aptes au travail. Un potentiel intéressant pour les employeurs, a noté le p.-d. g. du Conseil du patronat, Yves-Thomas Dorval.