Ottawa fusionne des programmes d’emploi pour la jeunesse

Ottawa — Une myriade de programmes fédéraux destinés à aider les jeunes à s’implanter sur le marché du travail sont en cours de fusion. Les changements dévoilés lundi visent à simplifier la demande de financement et à augmenter le nombre de groupes bénéficiant d’un financement public. La ministre du Travail, Patty Hajdu, a souligné que le système à guichet unique obligerait les responsables du ministère à lier les groupes avec du financement, au lieu de forcer les organisations à parcourir divers programmes avec de multiples flux de financement. Les groupes devront aussi faire preuve d’une « rigueur supplémentaire » pour offrir un mentorat et un soutien appropriés, en particulier aux groupes vulnérables comme les jeunes autochtones et les immigrants récents.