Mandat de grève à l’aéroport de Montréal

Les quelque 950 agents de contrôle de l’aéroport de Montréal viennent de se doter d’un mandat de grève. Ces agents, employés par la firme Sécuritas, sont membres du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ. Ils ont du même souffle rejeté les dernières offres patronales dans une proportion de 97 %. Leurs tâches ont trait à la sécurité à l’aéroport, puisqu’ils procèdent aux fouilles des passagers, des bagages et des véhicules, en plus de vérifier les non-passagers qui travaillent à l’aéroport. Une éventuelle grève serait soumise aux dispositions touchant les services essentiels. Plusieurs points sont en litige, dont les salaires, les assurances collectives, les primes de soir, de nuit et de fin de semaine, de même que les certifications requises pour occuper certains postes.