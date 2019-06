Déficit de 11,8 milliards à Ottawa pour 2018-2019

Ottawa — Le gouvernement fédéral a réalisé un déficit de 11,8 milliards pour son exercice financier 2018-2019, révèle une estimation préliminaire publiée vendredi par le ministère des Finances. Ce manque à gagner se compare à un déficit budgétaire de 16,7 milliards pour l’exercice précédent. Dans son budget du printemps, le gouvernement libéral avait dit s’attendre à réaliser un déficit de 14,9 milliards. Le ministère des Finances a précisé que les revenus ont progressé de 8,1 % grâce à l’augmentation des revenus fiscaux et des autres revenus. Les dépenses des programmes ont augmenté de 6,2 % en raison de l’augmentation des principaux transferts aux particuliers et aux autres administrations, et des charges de programmes directes.