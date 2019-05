Revenus en hausse de 17 % pour BRP

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

Les acquisitions de son secteur marin et les solides ventes d’un nouveau véhicule à trois roues ont alimenté une hausse de 17 % des revenus de BRP entre les premiers trimestres de 2018 et 2019. Ils ont atteint 1,33 milliard, en hausse par rapport à 1,14 milliard un an plus tôt. Le bénéfice net a totalisé 23,8 millions, ou 25 ¢ par action, pour le trimestre terminé le 30 avril, contre 13,4 millions, ou 13 ¢ par action, un an plus tôt. Sur une base normalisée, en excluant les coûts de change et d’autres coûts pour les deux années, BRP a indiqué qu’il avait réalisé un bénéfice de 54 ¢ par action contre 52 ¢ par action. Prévoyant une croissance continue pour ses produits toutes saisons et son groupe marin, BRP a révisé à la hausse sa prévision de revenus pour l’exercice 2020 et table désormais sur une progression d’entre 9 et 13 %.