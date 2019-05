La Banque Nationale engrange et hausse son dividende

La Banque Nationale a haussé son dividende jeudi, alors même qu’elle affichait un bénéfice net en hausse de 2 % pour son deuxième trimestre, par rapport à l’an dernier.

Le paiement trimestriel aux actionnaires passera ainsi de 65 ¢ à 68 ¢ par action, soit une hausse 5 % qui sera en vigueur à compter du versement du 1er août, pour les actionnaires inscrits en date du 25 juin.

Le bénéfice net de la Nationale a grimpé dans les secteurs des services bancaires personnels et commerciaux, du financement spécialisé aux États-Unis et à l’international, ainsi que de la gestion de patrimoine. Ces gains ont cependant été partiellement contrebalancés par un ralentissement dans la division des marchés financiers.

Le chef de la direction de la banque, Louis Vachon, a souligné que «notre performance a été alimentée par la bonne progression de nos activités, notre gestion des coûts disciplinée, une vigoureuse qualité du crédit. (...) Le contexte reste favorable au Canada et nous continuons à profiter de la vigueur et de la diversification de l’économique du Québec.»

558 M C’est le résultat net de la Banque Nationale pour le trimestre clos le 30 avril.

Le résultat net de la banque pour le trimestre clos le 30 avril s’est établi à 558 millions, ou 1,51 $ par action, comparativement à 547 millions, ou 1,44 $ par action, pour le deuxième trimestre de 2018. Dans son secteur des particuliers et des entreprises, la banque a dégagé un bénéfice net de 234 millions, en hausse de 9 % par rapport à 215 millions l’an dernier. La banque a indiqué que les prêts personnels avaient augmenté, en particulier grâce aux prêts hypothécaires, tandis que les prêts commerciaux ont avancé de 9 % comparativement à l’année précédente. Les provisions pour pertes sur mauvaises créances ont totalisé 84 millions au cours du trimestre, en baisse comparativement à 91 millions pour la même période l’an dernier.

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 de la banque, une mesure clé de sa santé financière, s’élevait à 11,5 % au 30 avril, sans changement par rapport au trimestre précédent. Il était cependant supérieur à celui de 11,3 % de la même période l’an dernier.

Hausse cumulée

Dans l’ensemble, les six plus grandes banques du Canada ont affiché des résultats mitigés pour leur deuxième trimestre, avec certains bons coups et d’autres moins bons. Mais elles ont tout de même généré ensemble des profits d’environ 12 milliards. Le bénéfice net des six plus grands prêteurs du pays pour le trimestre clos le 30 avril a progressé d’environ 7 % en moyenne, ou d’environ cinq pour cent sur une base ajustée.

Même si la croissance des prêts nationaux a généralement ralenti après la mise en place, l’an dernier, de réglementations visant à resserrer les prêts hypothécaires, elle a tout de même été meilleure que prévu. Par ailleurs, les banques exerçant des activités internationales ont de nouveau été dynamisées ce trimestre, ont indiqué des analystes. Entre-temps, l’activité sur les marchés des capitaux, bien que globalement en baisse, a également dépassé les attentes, ont-ils ajouté.