Uber perd 1 milliard après trois mois

San Francisco — Uber, qui connaît des débuts boursiers difficiles, a publié jeudi des résultats sans surprise qui confirment une forte perte trimestrielle mais une hausse de son activité. À moins de 40 $US environ jeudi, le titre reste néanmoins bien en-deça de son prix d’introduction de 45 $US. Comme il l’avait anticipé dans des documents boursiers, le leader mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) a perdu environ 1 milliard $US au premier trimestre et engrangé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards, en hausse de 20 %. La seule plateforme de VTC a dégagé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards, une hausse de 10 %, ce qui peut laisser penser que la croissance du chiffre d’affaires total a été tirée par d’autres activités, comme la livraison de repas (UberEats) par exemple.