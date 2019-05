Partage d’infos contre le blanchiment d’argent

Vancouver — L’organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières a indiqué jeudi qu’il partagerait davantage d’informations avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En vertu de cet accord, les deux organisations partageront les constatations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent qu’elles auront tirées de leurs examens et inspections qu’elles effectuent auprès des sociétés de placement canadiennes. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié ce mois-ci deux rapports sur le blanchiment d’argent qui ont alarmé la capacité du CANAFE à rassembler et à partager des informations sur les criminels qui s’adonnent à ce genre d’activité criminelle au Canada.