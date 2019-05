Morningstar achète l’agence de notation DBRS

Toronto — Morningstar a annoncé mercredi avoir signé un contrat en vue d’acquérir l’agence de notation torontoise DBRS pour 669 millions de dollars US. La société américaine a affirmé que le regroupement de DBRS, avec les activités américaines de Morningstar Credit Ratings, élargirait la couverture de sa classe d’actifs mondiale. Morningstar a précisé que DBRS, anciennement connue sous le nom de Dominion Bond Rating Service, continuerait à être dirigée par son équipe de direction actuelle. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de cette année. DBRS emploie plus de 500 personnes sur sept sites répartis dans le monde. Fondée en 1976, elle a été acquise par le groupe Carlyle et Warburg Pincus en 2015.