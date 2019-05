La Banque du Canada ne bouge pas

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Ottawa — La Banque du Canada a laissé son taux d’intérêt directeur inchangé, mercredi, alors qu’elle opposait les signes plus nombreux d’une reprise de l’économie nationale aux risques croissants de conflits commerciaux internationaux. La banque centrale a maintenu son taux à 1,75 %, et son gouverneur, Stephen Poloz, ne semblait pas pressé d’agir. « Dans l’ensemble, les données récentes ont renforcé le point de vue du conseil de direction selon lequel le ralentissement survenu à la fin de 2018 et au début de 2019 était temporaire ». Toutefois, l’économie fait également face à des risques commerciaux croissants à la suite de l’escalade des conflits internationaux et des restrictions imposées par la Chine aux produits canadiens.