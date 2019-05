Une centrale pour le réseau autonome d’Inukjuak

Innergex énergie renouvelable, la corporation foncière Pituvik et Hydro-Québec ont annoncé la construction d’une centrale hydroélectrique au fil de l’eau de 7,5 MW sur la rivière Inukjuak au Nunavik. Cela permettra d’alimenter les clients desservis par le réseau autonome d’Inukjuak en énergie propre et renouvelable. « Le projet Innavik, une initiative de Pituvik, s’inscrit dans la stratégie d’Hydro-Québec visant à convertir ses réseaux autonomes en sources d’énergie plus propres et moins chères », a précisé la société d’État. « Ce sera un catalyseur pour la croissance de la communauté inuite de 1800 habitants, sur la rive de la baie d’Hudson. » Innergex, producteur indépendant d’énergies renouvelables, développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des parcs solaires.