Les actions «C» du Fonds FTQ approuvées

Réunis en assemblée extraordinaire, les actionnaires du Fonds de solidarité FTQ ont approuvé à 87,8 % la création des actions de catégorie « C ». Ces actions accompagnent la décision du Fonds d’élargir son offre en créant et en mettant en marché trois fonds communs de placement, sous le nom FlexiFonds de solidarité FTQ. Chacun des trois FlexiFonds proposés sera composé de 70 % d’actif ayant un lien avec l’économie du Québec, dont 30 % en actions de catégorie « C » du Fonds. La mise en marché des nouveaux produits financiers est conditionnelle aux autorisations réglementaires de l’Autorité des marchés financiers.