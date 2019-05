Bombardier nommé soumissionnaire préférentiel au Caire

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Berlin – Bombardier Transport a été nommé soumissionnaire préférentiel pour la fabrication et la livraison d’un nouveau système de monorail à la Ville du Caire en Égypte, évalué à 3 milliards d’euros. La valeur potentielle de la soumission de Bombardier pour le contrat est de 1,2 milliard d’euros. À cela s’ajoute une entente de 15 ans, avec option de renouvellement de 15 années supplémentaires, pour les services d’opération et de maintenance dont la valeur potentielle est de 1,1 milliard d’euros. Bombardier Transport exécutera le projet en partenariat avec deux entreprises égyptiennes, soit Orascom Construction et Arab Contractors. « L’attribution de la commande est assujettie au contrat et à la confirmation finale », prend soin d’ajouter la multinationale.