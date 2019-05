Vers une fusion entre Renault et Fiat Chrysler?

Photo: Loic Venance Agence France-Presse

Paris — Les constructeurs automobiles français Renault et italo-américain Fiat Chrysler s’apprêtent à annoncer lundi un projet d’alliance. Un communiqué devrait être publié pour dire que « sera étudiée la possibilité d’un rapprochement entre les deux groupes », a confié dimanche à l’AFP deux sources au fait du dossier. L’objectif serait d’aboutir à « une fusion ». Le Financial Times et le Wall Street Journal avaient évoqué des discussions samedi. L’État français, grand actionnaire de Renault, a pris acte « avec ouverture » des négociations en cours, mais sera « vigilant sur l’emploi, l’empreinte industrielle et les intérêts patrimoniaux ». Un rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler, intégrant aussi les japonais Nissan et Mitsubishi, créerait un ensemble de près de 16 millions de véhicules.