La rémunération des patrons américains a augmenté de 7%

New York — La rémunération des patrons des plus grandes entreprises américaines a grimpé de 7 % l’an dernier, creusant ainsi le fossé qui sépare les dirigeants et leurs employés. Les chefs de la direction des entreprises comprises dans l’indice S&P 500 ont gagné en moyenne 12 millions $US l’an dernier, soit environ 800 000 $US de plus que le même groupe de patrons l’année précédente. Ces données ont été analysées par Equilar pour Associated Press. L’augmentation médiane pour le travailleur typique de ces entreprises était de 3 % l’an dernier. L’analyse a montré qu’il faudrait plus de 150 ans au travailleur typique pour récolter ce que son chef de la direction a gagné l’an dernier.