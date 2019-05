Les emplois verts en pleine croissance

Ottawa — Le secteur des énergies vertes au Canada se développe plus rapidement que l’ensemble de l’économie et rivalise avec les industries les plus reconnues en matière d’emploi, selon un nouveau rapport du groupe de réflexion Clean Energy Canada. Ainsi, près de 300 000 Canadiens avaient des emplois verts en 2017, soit près de 100 000 de plus que dans les secteurs des mines, des carrières et de l’extraction de pétrole et de gaz, d’après les chiffres de Statistique Canada. Il y a 7,5 fois plus de personnes qui travaillent dans les énergies propres que dans la foresterie et l’exploitation forestière. Le nombre d’emplois dans les énergies propres a augmenté de 2,2 % par an entre 2010 et 2017, comparativement à 1,4 % pour le nombre total d’emplois au Canada. L’investissement dans l’industrie est passé de 21 milliards en 2010 à 35,3 milliards en 2017. L’étude a conclu que les énergies propres représentaient environ 3 % du PIB du Canada en 2017, soit quelque 57 milliards. Le secteur a augmenté de près de 5 % par an entre 2010 et 2017, dépassant la croissance de 3,6 % de l’économie dans son ensemble.