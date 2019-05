Les entrepreneurs immobiliers bientôt cotés

Les consommateurs qui désirent acheter une maison neuve auront bientôt accès à la cote technique de l’entrepreneur et à une cote de satisfaction de la clientèle. Pour ce faire, ils n’auront qu’à consulter le Registre des entreprises accréditées auprès de Garantie de construction résidentielle sur le site Internet de l’organisme. Et ce sera gratuit. Garantie de construction résidentielle, qui administre le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs au Québec, rendra ces cotes accessibles aux consommateurs à compter du 6 juin. Plus de 3000 entreprises sont ainsi accréditées par Garantie de construction résidentielle.