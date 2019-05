Nouvelle indemnisation pour les agriculteurs américains

Photo: Scott Olson/Getty Images/AFP

Washington — Le gouvernement Trump a annoncé jeudi une nouvelle aide d’urgence de 16 milliards de dollars destinés aux agriculteurs durement touchés par les représailles de la Chine et de l’Union européenne aux hausses de tarifs douaniers imposées par les États-Unis. Les services du secrétaire américain à l’Agriculture (USDA), Sonny Perdue, ont expliqué que ce montant correspondait à l’estimation des dommages causés par les « rétorsions injustifiées sur les produits agricoles américains ». En juillet 2018, ce ministère avait déjà débloqué une aide de 12 milliards pour les mêmes raisons. Les dommages commerciaux concernenent de nombreux produits américains, a en outre indiqué le ministère, citant les cultures de soja, de maïs, de blé, de coton, de riz et de sorgho, les produits de l’élevage comme le lait et le porc, ainsi que de nombreux fruits, noix et autres cultures.