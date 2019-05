La CIBC évoque une croissance «modeste»

La lente croissance des activités de prêts aux particuliers et aux petites entreprises de la Banque CIBC a contrebalancé les gains de ses activités de marchés des capitaux et de banque d’affaires américaine.

Le chef de la direction, Victor Dodig, a évoqué une croissance « modeste » des revenus de la division de services bancaires de détail au dernier trimestre, par rapport à l’an dernier. Celle-ci a néanmoins enregistré une baisse de 2,4 % de son bénéfice, à 570 millions, par rapport à la même période en 2018. Une hausse des taux d’intérêt a en partie contrebalancé la faible croissance des prêts et les provisions pour créances douteuses — les provisions pour pertes sur créances ont augmenté de 20 % d’une année à l’autre pour atteindre 255 millions.

La Banque du Canada a haussé son taux d’intérêt directeur à cinq reprises entre l’été 2017 et l’automne dernier, ce qui a permis d’accroître les revenus, mais a aussi restreint l’admissibilité pour les emprunteurs et précipité le ralentissement des prêts de la CIBC.

En dépit de la volatilité du marché, qui a été largement alimentée par l’incertitude géopolitique, l’environnement économique reste favorable

M. Dodig a dit s’attendre à un bénéfice « relativement stable » pour 2019 par rapport à l’an dernier, « compte tenu des conditions du marché à ce jour et de notre décision de continuer à investir dans l’entreprise ». « En dépit de la volatilité du marché, qui a été largement alimentée par l’incertitude géopolitique, l’environnement économique reste favorable dans l’ensemble de nos activités », a-t-il affirmé mercredi lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine continuent de s’intensifier parallèlement à l’intensification de la guerre commerciale et à l’incertitude persistante entourant l’économie mondiale, après une décennie de croissance continue.

La Banque CIBC a affiché mercredi un profit du deuxième trimestre de 1,35 milliard, en hausse de 2,2 % par rapport à celui de 1,32 milliard de la même période l’an dernier. Le profit par action du prêteur torontois a atteint 2,95 $ pour le trimestre clos le 30 avril, en hausse par rapport à celui de 2,89 $ par action d’il y a un an. Sur une base ajustée, la Banque CIBC a réalisé un profit par action de 2,97 $ pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport au bénéfice ajusté de 2,95 $ affiché un an plus tôt.