Un financement de 100 millions à Wealthsimple

Wealthsimple a reçu un investissement de 100 millions lors d’une ronde de financement menée par Allianz X, la filiale d’investissement numérique du groupe allemand Allianz. Elle utilisera ce nouveau capital dans le développement de ses services existants et de sa plateforme d’entreprise à entreprise pour les conseillers et les institutions financières. « Le fait d’accueillir Allianz dans cet investissement est marquant pour l’industrie de la technologie financière canadienne », s’est réjoui Paul Desmarais III, président du conseil d’administration de Wealthsimple. Wealthsimple gère plus de 4,5 milliards pour quelque 150 000 clients au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.