Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Ottawa — Les ventes des détaillants canadiens ont grimpé de 1,1 % pour atteindre 51,3 milliards en mars, stimulées par les ventes d’essence dans les stations-service et celles de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, a indiqué mercredi Statistique Canada. Les ventes ont progressé dans sept des onze sous-secteurs étudiés par l’agence fédérale.