Telus prépare le terrain pour la 5G au Québec

Telus a annoncé mardi un investissement de près de 53 millions dans ses réseaux mobile et filaire du Grand Montréal en 2019, en plus d’un investissement de plus de 1 milliard sur cinq ans à l’échelle du Québec. « Ce montant contribuera à soutenir la croissance de Montréal comme l’une des villes les plus intelligentes au pays tout en pavant la voie à l’arrivée de la 5G partout au Québec », peut-on lire dans le communiqué. Telus avait fait savoir, en 2017, qu’elle allait déployer pour une première fois au Québec la technologie C-RAN (Réseau d’accès radioélectrique central) pour maximiser la performance de son réseau sans fil LTE-A (technologie d’évolution à long terme avancée) afin de préparer ses réseaux sans fil pour l’arrivée de la technologie 5G.