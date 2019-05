La CNESST hausse son taux à 1,85$

Photo: Archives Le Devoir

Le conseil d’administration de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fixé le taux moyen de cotisation pour l’année 2020 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST) à 1,85 $ du 100 $ de masse salariale, comparativement à 1,79 $ pour l’année 2019. À 1,85 $ « il demeure le 4e plus bas taux appliqué depuis 1980, date de la création de la CSST », peut-on lire. L’augmentation est principalement attribuable à la contre-performance des marchés boursiers en 2018, ajoute-t-elle. « Avec un taux de capitalisation supérieur à 100 % pour une cinquième année consécutive, le FSST est en bonne santé financière. »