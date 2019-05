Trottinettes en libre-service: un marché de 50 milliards

Photo: Gillian Flaccus Associated Press

Paris — Le marché mondial des trottinettes électriques en libre-service pourrait atteindre 40 à 50 milliards de dollars en 2025. Calculant le marché potentiel à partir de la population visée, du nombre de trajets moyen par utilisateur et du prix moyen, le BCG l’estime d’ici 2025 à 12 à 15 milliards de dollars aux États-Unis, comme en Europe, de 6 à 8 milliards en Chine et de 10 à 12 milliards dans le reste du monde. Les trottinettes électriques représenteraient à cet horizon environ 15 % du marché mondial de la mobilité motorisée à la demande, un marché qu’elles contribuent à agrandir en l’élargissant aux trajets courts, selon le cabinet-conseil. Environ 35 % des trajets font moins de 2 kilomètres, et 75 % d’entre eux moins de 10 km, observe le BCG, pour qui le domaine de pertinence des trottinettes électriques concerne des distances de 0,5 à 4 km.