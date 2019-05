Les ventes résidentielles en hausse en avril

Ottawa — Selon l’Association canadienne de l’immeuble, les ventes de maisons en avril ont enregistré leur première augmentation d’une année à l’autre depuis décembre 2017. L’association a déclaré que les ventes réelles ont affiché une hausse de 4,2 % comparativement à l’an dernier, alors qu’elles avaient atteint leur plus bas niveau en sept ans. L’amélioration est survenue au moment où les gains à Montréal et dans la région de Toronto ont compensé le recul observé dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique. D’un mois à l’autre, les ventes résidentielles effectuées par l’entremise des systèmes MLS canadiens ont augmenté de 3,6 % en avril. En excluant le Grand Vancouver et le Grand Toronto, deux des marchés les plus chers du pays, le prix moyen s’élevait à un peu plus de 391 000 $.