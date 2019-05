SNC-Lavalin obtient un contrat d’ADM

SNC-Lavalin a annoncé que la société en nom collectif PSK Construction, composée de SNC-Lavalin, Pomerleau et Construction Kiewit, a conclu une entente contractuelle pour le Programme de développement côté ville — Aéroports de Montréal (ADM). « Ce contrat de gérance de construction, annoncé aujourd’hui par ADM, permettra à PSK Construction de gérer le projet d’agrandissement côté ville, qui inclut plusieurs chantiers de construction à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, au cours des cinq prochaines années. Ce projet améliorera la fluidité des déplacements et facilitera l’intermodalité sur le site aéroportuaire », peut-on lire. Les modalités financières du contrat n’ont pas été précisées. ADM a rappelé qu’elle s’apprêtait à investir 2,5 milliards pour faciliter l’intermodalité et l’accès au site aéroportuaire.