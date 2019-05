La Caisse dans les terminaux chiliens

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé l’acquisition, par sa plateforme d’investissement avec DP World, d’une participation de 45 % dans DP World Chile, qui exploite les terminaux de Puerto Central et de Puerto Lirquen. Situés à San Antonio et à Gran Concepción, les terminaux desservent les principaux centres industriels et de consommation du Chili. La transaction sera réalisée au même prix que l’acquisition de l’actif par DP World en avril 2019. Il y a deux ans, la Caisse s’est associée à DP World afin de créer une plateforme d’investissement de 3,7 milliards $ US pour investir dans des ports et terminaux à l’échelle mondiale, rappelle le gestionnaire québécois.