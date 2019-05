Quadriga n’a que 28 millions

Halifax — Ernst Young, qui supervise les procédures de faillite de la plateforme de cryptomonnaie QuadrigaCX, n’a retrouvé que 28 millions en actif, presque seulement en espèces. Dans un rapport préliminaire, le cabinet explique qu’il sera peut-être impossible de mener à bien un examen complet des finances en raison de la mauvaise tenue de comptes. L’enquête a aussi été entravée par le manque de coopération de certains partenaires de QuadrigaCX et les transactions examinées, qui se dénombrent en millions. À la fin du mois dernier, QuadrigaCX et ses sociétés de portefeuille associées devaient 215,7 millions à quelque 76 000 créanciers. QuadrigaCX a mis fin à ses activités en janvier, après le décès de son fondateur et unique administrateur, Gerald Cotten, le seul à connaître les mots de passe pour accéder aux réserves de cryptomonnaies.