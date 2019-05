Entre Renault et Nissan, la crise repart de plus belle

Paris — L’ambiance est plus lourde que jamais entre le constructeur japonais Nissan et Renault, en raison d’une série de fuites autour d’un projet de resserrement des liens de l’alliance. Révélations à la presse d’un projet de «fusion» des intérêts français et japonais au sein d’une holding, divulgation de documents secrets sur un audit interne toujours en cours, publication de la vidéo d’une fête fastueuse en 2014 au château de Versailles, financée par l’alliance le jour des 60 ans de l’ancien patron emblématique, Carlos Ghosn... Depuis 15 jours, des fuites auprès des médias internationaux font tanguer davantage le premier ensemble automobile mondial, déjà traumatisé par les déboires judiciaires de son ancien capitaine. À Paris, on est convaincus que des Japonais sont à la manoeuvre.