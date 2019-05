Les investisseurs ont été ébranlés lundi par la sortie de route d’Uber, qui a plongé de 10,8 % pour son deuxième jour en Bourse, après avoir déjà perdu 7,6 % vendredi à l’issue de sa première séance. Son grand rival Lyft a également été pris pour cible, perdant 5,6 % après avoir déjà abandonné 7,4 % vendredi. Ces contre-performances ravivent les inquiétudes sur le modèle économique de ces groupes et, plus généralement, sur la solidité financière des start-up ayant récemment fait leur entrée à Wall Street ou s’y préparant. «Les investisseurs ont encore du mal à valoriser ce pilier des technologies de transport, a fortiori dans le contexte du mouvement général d’aversion au risque lié à la montée des tensions commerciales USA-Chine et de nervosité des marchés», constate Dan Ives, analyste de Wedbush, dans un texte de l’Agence Reuters.