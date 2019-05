Le profit de la Financière Power recule

La Financière Power a affiché lundi un bénéfice net du premier trimestre de 536 millions, un résultat en baisse de 8,5 % par rapport au profit de 586 millions de la même période l’an dernier. Son bénéfice par action s’est établi à 75 ¢ pour le trimestre clos le 31 mars, contre 82 ¢ du même trimestre en 2018. Le bénéfice trimestriel tiré des sociétés d’assurances de l’entreprise, qui comprennent notamment la Compagnie d’assurance du Canada sur la vie, s’est établi à 444 millions, en baisse par rapport à celui de 495 millions de l’année dernière. Les profits de la Financière Power tirés des activités de la Financière IGM et de Pargesa Holding au cours du trimestre ont légèrement grimpé à 110 millions et 46 millions, respectivement, par rapport à 107 millions et à 44 millions.