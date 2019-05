Début officiel d’Eva

Eva, qui se définit comme un concurrent coopératif et québécois d’Uber, a lancé officiellement lundi ses opérations dans la région métropolitaine. L’utilisation de l’application est maintenant possible après quelques mois de tests de la version bêta. « Le mode coopératif propose une réelle économie collaborative entre les membres passagers et conducteurs qui répondent à leurs besoins de mobilité», écrit Eva dans son communiqué. « D’autre part, Eva se démarque par l’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs qui préserve les données personnelles des membres mais qui partage les données d’intérêt public. » Eva entend également prélever 15 % du prix de la course, comparativement à 25 % chez Uber.