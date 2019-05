La Caisse crée une plateforme de financement d’actifs solaires

La Caisse de dépôt et placement du Québec et Lightsource BP annoncent un investissement équivalant à 260 millions $CAN sous forme de prêt pour financer un portefeuille d’actifs solaires détenus et exploités par Lightsource BP. La facilité sera d’abord utilisée pour financer un portefeuille diversifié composé de plus de 100 projets d’énergie solaire situés dans divers pays et totalisant plus de 700 MW. Elle pourrait à terme prendre de l’expansion grâce à des investissements additionnels de la Caisse, qui financeraient des actifs développés par Lightsource BP. Fondée en 2010, Lightsource compte plus de 2 GW en capacité solaire actuellement sous gestion, avec pour objectif d’atteindre les 10 GW dans les cinq prochaines années.