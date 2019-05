Réplique chinoise dans la guerre commerciale Pékin-Washington

Escalade dans la guerre commerciale Pékin-Washington : la Chine a annoncé lundi qu’elle allait augmenter ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d’importations annuelles, en représailles aux mesures de Donald Trump.

À partir du 1er juin, les tarifs douaniers seront relevés à 10 %, 20 %, voire jusqu’à 25 % sur un ensemble de marchandises américaines déjà taxées, a annoncé le Bureau de la Commission tarifaire du gouvernement.

De nouvelles négociations visant à mettre un terme à la guerre commerciale bilatérale, présentées comme celles de la dernière chance, se sont achevées la semaine dernière à Washington sans accord entre les deux puissances.

Le président américain Donald Trump avait fait passer vendredi de 10 % à 25 % les droits de douane punitifs sur des produits chinois représentant 200 milliards de dollars d’importations annuelles. Il a également appelé à imposer des tarifs douaniers sur les quelque 300 milliards de dollars d’importations chinoises restantes.

Représailles

Le gouvernement chinois avait promis à plusieurs reprises ces derniers jours qu’il allait prendre des « mesures de représailles nécessaires ».

En réaction, Donald Trump s’était montré menaçant lundi : « La Chine ne devrait pas riposter — cela ne fera qu’empirer ! » a twitté le président américain.

..There will be nobody left in China to do business with. Very bad for China, very good for USA! But China has taken so advantage of the U.S. for so many years, that they are way ahead (Our Presidents did not do the job). Therefore, China should not retaliate-will only get worse!