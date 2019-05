La Banque mondiale demande des explications à Bombardier

Bombardier pourrait se voir interdire de participer à des projets financés par la Banque mondiale, après que l’organisme lui eut transmis une lettre de demande de justification concernant un contrat de matériel ferroviaire miné par des accusations de corruption. Cette lettre constitue le dernier développement d’une enquête en cours sur un contrat d’environ 340 millions attribué à un consortium dirigé par Bombardier, en 2013, pour la fourniture d’équipements de signalisation pour une section de 500 kilomètres d’un corridor ferroviaire reliant l’Asie et l’Europe via l’Azerbaïdjan. Bombardier se dit en désaccord avec les allégations contenues dans la lettre. Un porte-parole a souligné que les conclusions représentaient des conclusions préliminaires plutôt que des accusations formelles. La Banque mondiale affirme prendre au sérieux les allégations de fraude et de corruption, mais a refusé de commenter l’enquête en cours.