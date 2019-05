Transat fera Montréal–La Nouvelle-Orléans sans escale

Photo: Sean Gardner Getty Images AFP

Air Transat ajoutera La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à son portefeuille de destinations pour l’automne et l’hiver prochains. À compter de novembre, le transporteur offrira deux vols directs par semaine au départ de Montréal. Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat A.T., souligne qu’Air Transat devient le seul transporteur aérien à offrir une liaison sans escale vers cette destination vacances au départ de Montréal. Aux Aéroports de Montréal, on précise que cette nouvelle route gonfle à 152 le nombre de destinations directes en partance de l’aéroport Montréal-Trudeau.