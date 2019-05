Telus hausse son dividende

Vancouver — Telus a affiché jeudi un bénéfice du premier trimestre de 437 millions, en hausse par rapport à celui de 412 millions réalisé un an plus tôt. Le géant canadien des télécommunications en a profité pour hausser son dividende trimestriel, lequel atteindra 56,25 ¢ par action, comparativement à celui de 54,50 ¢ par action versé précédemment. Le bénéfice par action s’est chiffré à 71 ¢ pour le trimestre clos le 31 mars, contre 69 ¢ pour la même période l’an dernier. Les revenus d’exploitation ont totalisé près de 3,51 milliards comparativement à 3,38 milliards, une hausse attribuable notamment à une plus forte croissance des revenus tirés des services de données mobiles et filaires. Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Telus s’est établi à 75 ¢ pour le plus récent trimestre, par rapport à un profit par action de 73 ¢ un an plus tôt.