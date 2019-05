Résultats en hausse chez Cascades

Kingsey Falls — Cascades précise que pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 mars dernier, son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 72 millions comparativement à 112 millions un an plus tôt. Cependant, le bénéfice ajusté est passé de 50 millions à 68 millions pendant la même période, soit une progression de 36 %. Les ventes de Cascades ont progressé de 12 % entre les deux trimestres de comparaison, de 1,1 milliard à 1,23 milliard. Mario Plourde, le président et chef de la direction de Cascades, prévoit une amélioration des résultats à court terme, sur une base séquentielle et par rapport à l’année précédente, pour tous les secteurs d’activité nord-américains de Cascades, en tenant compte des tendances saisonnières habituelles et de la dynamique actuelle du marché.