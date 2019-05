Profit en hausse chez ADM

Aéroports de Montréal (ADM) a indiqué que le nombre de passagers a crû, à 4,7 millions au premier trimestre clos le 31 mars, ce qui représente 6,5 % de plus qu’en 2018. Les trois secteurs — intérieur, transfrontalier et international — ont contribué à la croissance soutenue observée. Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 89,6 millions, en hausse de 24 millions ou 36,6 % par rapport au premier trimestre de 2018. Les investissements en capital ont atteint 39,3 millions, contre 24,3 millions un an plus tôt. Les revenus se sont élevés à 178 millions, une augmentation de 32,5 millions ou 22,3 % principalement attribuable à l’augmentation du trafic de passagers, à la hausse du tarif des frais d’améliorations aéroportuaires (de 25 $ à 30 $) et à un gain sur disposition d’actif. Le trimestre s’est soldé par un excédent de 28,2 millions comparativement à 4,1 millions après trois mois en 2018.